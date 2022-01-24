Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sordu: Bakın nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisiymiş
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir" şeklindeki 100 bin TL'lik soru geceye damgasını vurdu. Yarışmacı doğru cevabı veremezken ekran başındakiler de doğrusunu bulmak için araştırmaya koyuldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken o anlar ve yeni bölümden kareler...
24.01.2022 01:41
- Son Güncelleme: 24.01.2022 01:53