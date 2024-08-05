Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü: 300 bin TL'lik soruya veda etti

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 19 yaşındaki Emirhan Kılıç başarılı performansıyla geceye damga vurdu. Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki soruda joker hakkı kullanmak istemeyen Emirhan heyecanına yenik düşerek yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ünlü sunucu İmirzalıoğlu başarılı yarışmacının elenmesine bir hayli üzüldü. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...