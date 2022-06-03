Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi etmişti... Mutluluğu yarım kalan Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin'den kahreden haber
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi etmişti... Mutluluğu yarım kalan Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den kahreden haber geldi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Atv'nin izlenme rekorları kıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan oyuncu, programda sevgilisi İrem Doğan'a evlenme teklifi etmişti... Evlilik teklifinden 5 ay sonra evlenen çift, yurt dışında da 5 gün önce düğün yaptı. Düğünün ardından ünlü oyuncu, aldığı acı haberle derinden sarsıldı. Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin, kahreden haberi işte böyle duyurdu.
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi etmişti... Mutluluğu yarım kalan Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den kahreden haber!
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin isimli yarışmacı elendikten hemen sonra ayağa kalktı ve sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.
İtalyan oyuncu ve fenomen Michele Cedolin, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı İrem Doğan ile geçtiğimiz Ekim ayında evlenmişti.
İtalyan oyuncu ve fenomen Michele Cedolin, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı İrem Doğan ile geçtiğimiz Ekim ayında evlenmişti.