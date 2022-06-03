Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi etmişti... Mutluluğu yarım kalan Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'den kahreden haber!

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin isimli yarışmacı elendikten hemen sonra ayağa kalktı ve sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti.