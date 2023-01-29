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Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.

29.01.2023 23:28 - Son Güncelleme: 29.01.2023 23:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

Yayınlanan son bölümde, 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

17 yaşında denize atladığı sırada geçirdiği kaza sonucu boynundan aşağısı felç olan Serdar Demir'in başarı hikayesi büyük beğeni topladı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı
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