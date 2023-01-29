Kim Milyoner Olmak İster’de 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir’in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.
29.01.2023 23:28 - Son Güncelleme: 29.01.2023 23:49
Yayınlanan son bölümde, 28 yaşındaki Türkiye şampiyonu paralimpik sporcu Ahmet Serdar Demir'in hayat hikayesi herkesi duygulandırdı.
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...