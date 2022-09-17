Kim Milyoner Olmak İster‘de ‘Cilveloy’ rüzgarı! Yarışmacı soruyu doğru bildi Kenan İmirzalıoğlu söylemeye başladı!
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen şarkı sorusunda Kenan İmirzalıoğlu gece damga vurdu. Yarışmacıya yöneltilen sorunun cevabının 'Cilveloy' çıkmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu şarkıyı söylemeye başladı. Stüdyoda alkışların havada uçarken Kenan İmirzalıoğlu'nun performansı büyük beğeni topladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı performansı.
17.09.2022 01:14 - Son Güncelleme: 17.09.2022 01:21
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalıoğlu gece damga vurdu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 'CİLVELOY' RÜZGARI | VIDEO
Yarışmacıya yöneltilen sorunun cevabının 'Cilveloy' çıkmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu şarkıyı söylemeye başladı.