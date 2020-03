Haberler Galeri Magazin Kim Kardashian'ın videosu internete bomba gibi düştü! 'Sucuğa benzemek zormuş'

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kardeşi Kourtney Kardashian ile tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programındaki saç saça baş başa kavgasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Paris Fashion Week'de Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, giydikleri Balmain markasına ait latex kıyafetlerle dikkat çekmiş, görünümleriyle cevizli sucuğa benzetilmişlerdi. En çok o kıyafetleri nasıl giydikleri merak konusu olan ikiliden Kim Kardashian'ın latex kıyafetini giyerken çekilen video ortaya çıktı! Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan 39 yaşındaki Kardashian, daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir.

