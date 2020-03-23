Kim Kardashian'ın videosu internete bomba gibi düştü! 'Sucuğa benzemek zormuş'
Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde kardeşi Kourtney Kardashian ile tüm ailenin birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians programındaki saç saça baş başa kavgasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Paris Fashion Week'de Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, giydikleri Balmain markasına ait latex kıyafetlerle dikkat çekmiş, görünümleriyle cevizli sucuğa benzetilmişlerdi. En çok o kıyafetleri nasıl giydikleri merak konusu olan ikiliden Kim Kardashian'ın latex kıyafetini giyerken çekilen video ortaya çıktı! Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan 39 yaşındaki Kardashian, daha çok sosyal hayatıyla, orijinal versiyonu ile E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir.
23.03.2020 15:33
- Son Güncelleme: 23.03.2020 15:55
Bu ayın ilk haftasında Fransa'da düzenlenen Paris Moda Haftası'nın en çok ilgi çeken konuklarından biri de Kim Kardashian'dı. 39 yaşındaki Kardashian, hafta kapsamında katıldığı etkinliklerden birinde Balmain imzalı lateks bir kıyafet giymişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardashian, şimdi o, bütün bedenini sarıp sarmalayan kıyafeti nasıl giydiğini gözler önüne serdi. İşte o anlar...
Müzisyen Kanye West ile evli olan dört çocuk annesi Kardashian, ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programda çok konuşulan o kıyafeti nasıl giydiğini seyircilerine gösterdi.
"CİLDİM ACIYOR!"
Kardashian, giymesi son derece zor olan lateks kıyafetin içine iki kişinin yardımıyla girdi.Çok zorlanan yıldız bir ara kendini tutamayıp "Cildim acıyor" dedi.
Görüntüler hazırlıklar sırasında Kardashian ve ablası Kourtney'in kaldığı otel odasında çekildi.