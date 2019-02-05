Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Kim Kardashian. Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian parmağı oynatsa olay yaratabilecek cinsten biri. Her geçen gün katlanan serveti ile de dikkat çeken Kim Kardashian şimdi de Instagram'dan yaptığı paylaşım ile gündemde. Kardashian, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Görenler inanmadı. Aradaki farkı bulmak size kalmış.