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Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay

Hayatı, her yaptığı hatta Karslı olup olmadığı merak edilen Kim Kardashian, Instagram paylaşımıyla yine olay yarattı... Her geçen gün artan popülaritesiyle, dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian bu kez çocukluk fotoğrafı ile gündemde. Sizde Kim Kardashian'ın çocukluk fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.

05.02.2019 20:00 - Son Güncelleme: 05.02.2019 20:33
Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Kim Kardashian. Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian parmağı oynatsa olay yaratabilecek cinsten biri. Her geçen gün katlanan serveti ile de dikkat çeken Kim Kardashian şimdi de Instagram'dan yaptığı paylaşım ile gündemde. Kardashian, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Görenler inanmadı. Aradaki farkı bulmak size kalmış.

Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay

TARKAN

Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay
Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay
Kim Kardashian'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Her adımı olay

YASEMİN ÖZİLHAN

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