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Haberler Magazin Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ve bir döneme damga vuran Çarkıfelek yarışmasında yaptığı hosteslik ile şöhret dünyasının kapılarını aralayan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabında 41'nci yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Vücudunu saran dekolteli siyah mini elbisesiyle verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü sunucu, kısa sürede gündem olurken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Yıldız'ın son hali "Kim der ki 41 yaşında" dedirtti. İşte Özlem Yıldız'ın son hali...

26.08.2022 23:16 - Son Güncelleme: 26.08.2022 23:32
Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışmasında yaptığı hostesliği ile adını geniş kitlelere duyuran Özlem Yıldız, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

"BELKİ GEÇ ÖĞRENDİM"
Vücudunu saran dekolteli siyah mini elbisesiyle verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü sunucu, paylaşımının altına şu notu ekledi:

Özlem Yıldız'dan doğum gününe özel paylaştım! Siyah süper minisiyle ortalığı yıktı geçti | VİDEO

Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

"Belki geç öğrendim ama hayatı çok sorgulamadan insanları ve olayları olduğu gibi kabul ettiğimden beri çok mutluyum"

Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü sunucunun doğum gününü kutlarken Yıldız'ın son hali "Kim der ki 41 yaşında" dedirtti.

Kim der ki 41 yaşında! Özlem Yıldız dekolteli süper minisiyle yeni yaşını kutladı! Son hali olay oldu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...

İşte Özlem Yıldız başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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