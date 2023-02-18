Kim der 81 yaşında! Nurhan Damcıoğlu’nun son hali ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Kanto'nun Kraliçesi...
Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başlayan ve 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyleyen Nurhan Damcıoğlu, yıllar sonra gündem oldu. Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışan ve 'Kanto'nun Kraliçesi' olarak anılan Damcıoğlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 yaşındaki ünlü ismin son halini görenler ise şaşıp kaldı. Damcıoğlu için "Kim der 81 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Nurhan Damcıoğlu'nun son hali...
18.02.2023 00:12 - Son Güncelleme: 18.02.2023 00:12
Urcam, Maksim, Lunapark, Çakıl gibi dönemin en popüler gazino ve klüplerinde kanto gösterileri yapan Nurhan Damcıoğlu, yıllar sonra gündem oldu.