Vav TV İzle
Haberler Magazin Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

Martha Stewart'in genç gözükmesini sağlayan güzellik sırları ifşa oldu. Modellik yaparak başladığı kariyerine yazarlık ve sunuculuk yaparak devam eden ünlü ismin sağlıklı yaşam rutini belli oldu. Cildinde yarattığı gençlik iksirini gören hayret ediyor. İşte 81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşına göre genç ve dinamik görünümünün sırrı...

26.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:20
Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşlanma karşıtı bakımı nihayet ortaya çıktı. Hayranları Martha'nın genç gözükmesini sağlayan güzellik sırlarını araştırıyordu. Yaptığı konuşmalarla kadınlara ilham olan Martha 81 yaşından nasıl 50'lerinde göründüğünü açıkladı. İşte herkesin merak ettiği yaşlılık izlerini silip süpüren gençlik aşılayan basit rutini...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

SABAH ERKEN UYANMAK

Martha Stewart sbah 5'te 4 köpeğini sabah yürüyüşüne çıkarıyor. Bu sırada herhangi bir yüz maskesini takıp bir saat açık bırakıyor.

Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

Yüzünü temizledikten sonra cildini beslemek için çeşitli serum ve kremler kullanıyor. Disiplin, Martha Stewart'ın günlük rutininin çok önemli bir yönüdür.

Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

GÜNEŞ KREMSİZ ASLA

Stewart, cilt yaşlanmasını yavaşlattığı kanıtlanmış güneş kremini sürmeden evden asla çıkmıyor.

Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

İşleri kolaylaştırmak için en sevdiği SPF'yi fondöteniyle karıştırıyor ve hatta kulak memelerine uyguluyor.

SON DAKİKA