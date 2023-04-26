Kim der 81 yaşında diye! Estetiksiz 30 yaş gençleşti! Yaşlılık izlerini silip süpürüyor gençlik aşılıyor! İşte yaşlanma karşıtı rutini...

81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşlanma karşıtı bakımı nihayet ortaya çıktı. Hayranları Martha'nın genç gözükmesini sağlayan güzellik sırlarını araştırıyordu. Yaptığı konuşmalarla kadınlara ilham olan Martha 81 yaşından nasıl 50'lerinde göründüğünü açıkladı. İşte herkesin merak ettiği yaşlılık izlerini silip süpüren gençlik aşılayan basit rutini...