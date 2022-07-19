Vav TV İzle
Haberler Magazin Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Moral pozu paylaşımı yapan Bubikoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

19.07.2022 17:06 - Son Güncelleme: 19.07.2022 17:06
Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

1973 yılında "SES" dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

Yeteneği ve güzelliğiyle kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bıraktı.

Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan Bubikoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekti.

Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, evliliğiyle de dönemin magazin manşetlerini süsledi.

Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik

Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

SON DAKİKA