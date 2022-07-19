Kim der 67 yaşında! Yeşilçam’ın en güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'ndan moral pozu! Bu yaşa bu güzellik
Gırgıriye, Alev Alev, Ah Nerede, Ayrı dünyalar ve daha nicesiyle Türk Sineması'nda unutulmaz izler bırakan Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi usta isimlerle yıllarca başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan ve Zeynep adında bir kızı olan usta oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Moral pozu paylaşımı yapan Bubikoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
19.07.2022 17:06 - Son Güncelleme: 19.07.2022 17:06
1973 yılında "SES" dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı.