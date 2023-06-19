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Haberler Magazin Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Göksel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla görenleri şaşkına çevirdi. Günden güne eriyen ünlü şarkıcının hem verdiği kilolar hem de yeni tarzı dikkat çekti. Son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düşen Göksel için "Bambaşka biri olmuş", "Çok zayıflamış" gibi yorumlar yapıldı. İşte 51 yaşındaki Göksel'in ağızları açık bırakan son hali...

takvim.com.tr
19.06.2023 12:15 - Son Güncelleme: 19.06.2023 12:15
Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Yollar adlı ilk albümü 1997 yılında yayınlanan Göksel; Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazındı.

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Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Son olarak yeni çıkardığı şarkısına klip çekerek gündeme gelen şarkıcı, hem son hali hem de yeni tarzıyla görenleri şaşkına çevirdi.

Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Yeni projesi ilke ilgili sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Göksel'in son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Göksel için "Bambaşka biri olmuş", "Çok zayıflamış", "Kimde 51 yaşında" gibi yorumlar yapıldı.

Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

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