Kim der 51 yaşında! Günden güne eriyen Göksel’in son halini görenin nutku tutuldu! İğne ipliğe döndü! “Bambaşka biri olmuş...”

Yollar adlı ilk albümü 1997 yılında yayınlanan Göksel; Baksana Talihe, Günün Birinde, Sen Orda Yoksun, Bir Seni Konuşurum, Arka Bahçem, Karar Verdim, Depresyondayım ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazındı.