Kim der 43 yaşında! Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı sosyal medya sallandı! Daracık taytıyla objektif karşısına geçen Mine...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Dekolteli paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, bu kez spor yaptığı anlara ait bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken mine Tugay'ın fit hali ve esnek vücudu dikkat çekti. Tugay için "Kim der 43 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.10.2021 18:30
- Son Güncelleme: 27.10.2021 18:36
Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan mine Tugay, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Siyah üstü ve taytıyla objektif karşısına geçen oyuncu, spor yaptığı anları kayıt altına alrak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Mine Tugay'ın fit hali dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Mine Tugay için "Kim der 43 yaşında", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlarda bulundu.