Kim der 43 yaşında! Evlenip Giresun'a yerleşen Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın ilk göz ağrısıydı...

Akademi Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazındı. Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan iki çocuk annesi Aydın, kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan elini ayağını çekti. Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü oyuncu, son haliyle gündeme geldi. İşte Rıza Baba'nın ilk göz ağrısı Pınar Aydın'ın son hali...
Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan ve arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, Harun Ovalıoğlu ile evlendikten sonra Giresun'a taşındı ve çocuk sahibi oldu.
Kariyerinin zirvesindeyken kameralara veda edip gözlerden uzak bir yaşan sürdürmeye başlayan Aydın, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen ünlü isim için bazı Instagram kullanıcıları, "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.