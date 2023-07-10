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Haberler Magazin Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Akasya Durağı'nda Levent Ülgen'in canlandırdığı Sinan'ı eşi Gülbin rolüyle izleyiciyle buluşan Aslı Altaylar, yıllar sonra gündem oldu. Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Aslı Altaylar için "Aradan geçen onca yıla rağmen aşırı gençsiniz Gülibik Hanım", "Anlatması zor bir güzellik" yorumları yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...

takvim.com.tr
10.07.2023 11:59 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:59
Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Dizi kariyerine 1995 yılında Çiçek Taksi ile başlayan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülbin rolüyle hafızalara kazındı.

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Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Levent Ülgen'in canlandırdığı Sinan'ı eşi Gülbin rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra gündem oldu.

Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Şimdilerde 42 yaşında olan Altaylar'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenlerin ise ağızları açık kaldı.

Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

Aslı Altaylar için "Aradan geçen onca yıla rağmen aşırı gençsiniz Gülibik Hanım", "Anlatması zor bir güzellik" yorumları yapıldı.

Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...

İşte Aslı Altaylar başta olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...

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