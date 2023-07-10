Kim der 42 yaşında! Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar’ın son hali olay! “Aşırı gençsiniz Gülibik Hanım” Levent Ülgen’in partneri...
Akasya Durağı'nda Levent Ülgen'in canlandırdığı Sinan'ı eşi Gülbin rolüyle izleyiciyle buluşan Aslı Altaylar, yıllar sonra gündem oldu. Gülbin karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şimdilerde 42 yaşında olan Aslı Altaylar için "Aradan geçen onca yıla rağmen aşırı gençsiniz Gülibik Hanım", "Anlatması zor bir güzellik" yorumları yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar'ın son hali...
10.07.2023 11:59 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:59
Dizi kariyerine 1995 yılında Çiçek Taksi ile başlayan Aslı Altaylar, Akasya Durağı'nda canlandırdığı Gülbin rolüyle hafızalara kazındı.
Levent Ülgen'in canlandırdığı Sinan'ı eşi Gülbin rolüyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, yıllar sonra gündem oldu.
Aslı Altaylar için "Aradan geçen onca yıla rağmen aşırı gençsiniz Gülibik Hanım", "Anlatması zor bir güzellik" yorumları yapıldı.