Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Koçyiğit, son olarak torunu Aslışah Alkoçlar ile gündeme geldi. 2 çocuk annesi Alkoçlar, yaptığı son paylaşımda karın kaslarını gözler önüne serdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki evladı olan Alkoçlar, siyah büstiyeri ile verdiği pozları yayınladı.
Düzenli olarak spor yapan 30 yaşındaki ünlü isim, son olarak karın kaslarıyla dikkat çekti.