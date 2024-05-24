Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Koçyiğit, son olarak torunu Aslışah Alkoçlar ile gündeme geldi. 2 çocuk annesi Alkoçlar, yaptığı son paylaşımda karın kaslarını gözler önüne serdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...