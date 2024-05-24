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Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Koçyiğit, son olarak torunu Aslışah Alkoçlar ile gündeme geldi. 2 çocuk annesi Alkoçlar, yaptığı son paylaşımda karın kaslarını gözler önüne serdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 12:13 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 12:15
Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu 1

Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu 2

İş insanı Kaan Demirağ ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki evladı olan Alkoçlar, siyah büstiyeri ile verdiği pozları yayınladı.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar'dan karın kası şovu!

Kim der 2 çocuk annesi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan kas şov! Sosyal medyaya damga vurdu 3

Düzenli olarak spor yapan 30 yaşındaki ünlü isim, son olarak karın kaslarıyla dikkat çekti.

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