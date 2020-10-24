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Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmişti. Şimdilerde de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, Hadise'nin doğum gününde aşka geldi. Hadise 35. yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarıyla kutladı. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımından sonra doğum günü kızı Hadise'den de aşk pozu geldi. Hadise "aşk sensin" dediği paylaşımı ile sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı. İşte Hadise'nin doğum günü partisinden kareler...

24.10.2020 11:48 - Son Güncelleme: 24.10.2020 11:48
Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Şarkıcı Hadise 35. yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarıyla kutladı. Güzel şarkıcı Hadise bu yıl hem işte, hem aşkta zirveyi yaşadı. Gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Hadise'nin mutluluktan ayakları yere basmıyor.

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Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımından sonra doğum günü kızı Hadise'den de aşk pozu geldi.

Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Hadise "aşk sensin" dediği paylaşımı ile sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı.

Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Mutlulukları gözlerinden okunan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk pozu sosyal medyada gündem oldu.

Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Hadise kendisine yapılan sürpriz doğum günü partisinden de paylaşımlarda bulundu.

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