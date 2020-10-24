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Kim demiş Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı diye! Hadise 35.yaşında sevgilisi Kaan Yıldırım'la romantizmin doruklarında...

Aşk iddiları günlerce konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım aylar süren gizlenmelerin ardından nihayet aşklarını ilan etmişti. Şimdilerde de sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, Hadise'nin doğum gününde aşka geldi. Hadise 35. yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve arkadaşlarıyla kutladı. Kaan Yıldırım'ın sosyal medya paylaşımından sonra doğum günü kızı Hadise'den de aşk pozu geldi. Hadise "aşk sensin" dediği paylaşımı ile sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaştı. İşte Hadise'nin doğum günü partisinden kareler...

24.10.2020 11:48 - Son Güncelleme: 24.10.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





