Kılıbık’ta sürpriz gerçek! Kemal Sunal’ın oğlunu oynuyordu... Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.