PODCAST CANLI YAYIN

Kılıbık’ta sürpriz gerçek! Kemal Sunal’ın oğlunu oynuyordu... Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!

Türk sinemasının efsane komedilerinden 1983 yapımı Kılıbık, Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı. Filmde Kemal Sunal'ın oğlu Erol karakterine hayat veren genç oyuncu ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İzleyicilerin severek hatırladığı bu karakteri canlandıran isim, meğer Yeşilçam'ın en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından birinin kardeşiymiş! Bu şaşırtıcı gerçek, nostalji tutkunlarını bir kez daha geçmişe götürdü.

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Türk sinemasının unutulmaz komedi klasiklerinden biri olan Kılıbık, 1983 yılında usta oyuncular Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerinde izleyiciyle buluşmuştu. Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla dönemin en sevilen yapımlarından biri olan film, bugün hala izlenmeye devam ediyor.

Takvim Logo

Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kılıbık Kamil karakterinin oğlu Erol'a hayat veren genç oyuncu ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi. O dönem küçük yaşta olmasına rağmen performansıyla dikkat çeken Erol karakterinin gerçek kimliği ortaya çıkınca sinema tutkunları şaşkınlığını gizleyemedi.

Takvim Logo

Kılıbık'ın Erol'u, meğer Yeşilçam'ın en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından birinin kardeşiymiş!

Takvim Logo

Çocuk yaşta kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal gibi bir efsaneyle aynı sahneyi paylaşma şansı yakalayan bu genç oyuncunun, Yeşilçam dünyasına bu kadar yakın bir isim olması sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Takvim Logo

İşte Kılıbık'ın Erol'u başta olmak üzere ünlüler ve kardeşleri...

Takvim Logo

GÜLŞEN BUBİKOĞLU VE NİLGÜN BUBİKOĞLU

Takvim Logo

NİLGÜN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Kütahya doğumlu olan başarılı oyuncu Nilgün Bubikoğlu, 1959 yılında dünyaya geldi. Sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan Bubikoğlu, kariyeri boyunca birçok film ve dizi projesinde başarılı performans sergiledi. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı "En Büyük Şaban" isimli sinema filmi ile hafızalara kazındı.

Takvim Logo

ŞENER ŞEN VE İNCİ ŞEN

Takvim Logo

İNCİ ŞEN KİMDİR?

1 Ocak 1953, İstanbul doğumlu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. İnci Şen, oyunculuğa ilk kez 1995 yılında "Çiçek Taksi" dizisinde Müşteri rolüyle başladı. İzleyen yıllarda "Bir İstanbul Masalı", "Adını Feriha Koydum", "Hercai", "Bursa Bülbülü", "Sandık Kokusu" gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Takvim Logo

FATMA GİRİK VE KARDEŞİ GÜNAY GİRİK

Takvim Logo

Günay Girik, Kemal Sunal ile Kılıbık filminde birlikte rol aldı.

Takvim Logo

AYŞEN GRUDA VE KIZ KARDEŞLERİ AYTEN ERMAN İLE AYBEN ERMAN

Takvim Logo

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman 26 Kasım 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu olan Ayten Erman ayrıca Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Usta oyuncu Çılgın Bediş dizisinde "Mefaret" rolü ile hafızalara kazınmıştı. Erman'ın yer aldığı bazı diziler ise şöyle; Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi , Dadı, Reyting Hamdi, Bücür Cadı.

Takvim Logo

AYBEN ERMAN KİMDİR?

1966 yılında Çıtkırıldım adlı sinema film ile kariyerine başladı. Güngörmüşler, Şaban Oğlu Şaban, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi pek çok Yeşilçam filminde rol aldı. Aynı zamanda Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları gibi pek çok televizyon dizisinde oynadı. Son yıllarda, Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı gibi yapımlarda da yer aldı.

Takvim Logo

HÜLYA KOÇYİĞİT VE KARDEŞİ NİLÜFER KOÇYİĞİT ÇELENK

Takvim Logo

NİLÜFER KOÇYİĞİT KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini ablası Hülya Koçyiğit'ten önce gerçekleştiren Nilüfer Koçyiğit 1961 senesinde henüz 10 yaşında iken Bir Yetimin Hasreti isimli sinema filminde yer aldı. Çifte Kumrular sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, sonrasında tam 27 sinema filminde oynadı.

Rol aldığı bazı sinema filmleri ise; Kızılırmak Karakoyun, Ölmeyen Aşk, Hayatımın Kadını, Siyah Gözler, Gecelerin Kralı, Kader Böyle İstedi, Acı Günler, Son Hatıra, Üvey Ana, Büyük Cellatlar ve Çifte Kumrular

Takvim Logo

HÜLYA KOÇYİĞİT VE KARDEŞİ NİLÜFER KOÇYİĞİT ÇELENK İLE FERYAL KOÇYİĞİT

Hülya Koçyiğit'in bir diğer kardeşi Feryal Koçyiğit de ablası gibi oyuncu.

Takvim Logo

Feryal Koçyiğit, Meleklerin İntikamı, Kalpsiz ve Posta Güvercini yapımlarında rol aldı.