Kılıbık’ta sürpriz gerçek! Kemal Sunal’ın oğlunu oynuyordu... Meğer Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş!
Türk sinemasının efsane komedilerinden 1983 yapımı Kılıbık, Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı. Filmde Kemal Sunal'ın oğlu Erol karakterine hayat veren genç oyuncu ise yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İzleyicilerin severek hatırladığı bu karakteri canlandıran isim, meğer Yeşilçam'ın en güzel ve en başarılı kadın oyuncularından birinin kardeşiymiş! Bu şaşırtıcı gerçek, nostalji tutkunlarını bir kez daha geçmişe götürdü.
