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Haberler Magazin Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci'si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci'si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Kavak Yelleri ile adını duyuran ve şimdilerde başrollerini Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Ahmet Kural ile paylaştığı Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde İnci karakterini canlandıran güzel oyuncu Pelin Karahan, son dönemlerde verdiği kilolar ve formda haliyle sık sık gündem olmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren iki çocuk annesi Karahan, bu kez annesi ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi Nural Koçyiğit'i görenler, hayran kalırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekti. İkili için "Pelin güzelliğini annesinden almış", "Annesi değil ablası sandım", "Anne-kız çok güzeller" yorumları yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın güzeller güzeli annesi...

17.12.2021 19:03 - Son Güncelleme: 17.12.2021 19:03
Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Ankara'da doğup büyüyen ve anne tarafından Selanik göçmeni olan Pelin Karahan, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Şimdilerde Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle izleyici karşısına çıkan Karahan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık gündem olmuştu.

Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Ünlü oyuncu, son dönemde özellikle verdiği kilolar ve formda haliyle çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karahan, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirterek şunları söylemişti: "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum.

Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım"

Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Pelin Karahan şimdi ise annesi Nural Koçyiğit ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi Nural Koçyiğit'i görenler, hayran kalırken anne-kızın benzerliği de dikkat çekti.

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