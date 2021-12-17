Kıbrıs: Zafere Doğru’nun İnci’si Pelin Karahan’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı herkes hayran kaldı

Ünlü oyuncu, son dönemde özellikle verdiği kilolar ve formda haliyle çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Karahan, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirterek şunları söylemişti: "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum.