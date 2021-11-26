Kıbrıs Zafere Doğru'nun Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Ahmet Kural ile arasındaki fark dikkat çekti
Kıbrıs Zafere Doğru'nun Ankaralı'sı Serkan Çayoğlu yaşıyla şaşırttı! Ahmet Kural, Pelin Karahan gibi oyuncuların rol aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı Ali'yi canlandıran Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Özge Gürel ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak edilerek "Serkan Çayoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Serkan Çayoğlu'nun yaşını duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan oyuncunun, rol arkadaşı Ahmet Kural ile arasındaki fark da çok konuşuldu. Bakın Serkan Çayoğlu kaç yaşındaymış...
26.11.2021 23:15
- Son Güncelleme: 26.11.2021 23:15
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı Ali'yi canlandıran Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Meslektaşı Özge Gürel ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Serkan Çayoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı arattı.
Serkan Çayoğlu'nun yaşını duyan hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan oyuncunun, rol arkadaşı Ahmet Kural ile arasındaki fark da çok konuşuldu.