Kıbrıs Zafere Doğru'nun Ankaralı Ali'si Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Serkan Çayoğlu’nun memleketi...
Serkan Çayoğlu bakın aslen nereli çıktı! Kadrosunda Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir gibi oyuncuların yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı Ali karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Almanya doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Serkan Çayoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serkan Çayoğlu'nun memleketi...
19.11.2021 22:27
- Son Güncelleme: 19.11.2021 22:27
Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serkan Çayoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Almanya doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. "Serkan Çayoğlu aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, oyuncunun memleketini duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.