Kıbrıs şivesiyle MasterChef’e damga vurmuştu! Tanya Kilitkayalı’nın yarışmadaki halinden eser kalmadı! Değişimi dudak uçuklattı
MasterChef Türkiye 2020'ye Kıbrıs şivesi ve naif halleriyle damga vuran Tanya Kilitkayalı, yarışmayla birlikte adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmanın ardından sosyal medyada paylaşımlar yaparak sevenleriyle iletişimini sürdüren Kilitkayalı, Instagram'da adeta bir fenomene dönüştü. 136 bin takipçi sayısına ulaşan Kilitkayalı'nın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi. Fenomen yarışmacı için "Yarışmadaki halinden eser kalmamış", "Yarışma Tanya'ya yaramış" gibi yorumlar yapıldı. İşte Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadan sonra yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken değişimi...
17.12.2021 23:21
- Son Güncelleme: 17.12.2021 23:25
MasterChef Türkiye 2020'de yaptığı İspanyol soğuk çorbası Gazpacho ile adını son 16'ya yazdıran Tanya Kilitkayalı, lezzetli tabaklarının yanı sıra Kıbrıs şivesi ve naif halleriyle de büyük beğeni toplamıştı.
Güzel yarışmacının son hali için "Yarışmadaki halinden eser kalmamış", "Yarışma Tanya'ya yaramış" gibi yorumlar yapıldı
İşte başta Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...