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Kibariye'yi yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! İşte Kibariye'nin gerçek adı...

1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söylemeye başlayan Kibariye, şimdilerde güçlü sesiyle sahneden sahneye koşuyor. Lafı Mı Olur, Gülü Soldurmam, Sil Baştan şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Kibariye hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Sahne adıyla bir efsane haline gelen Kibariye'nin gerçek adı, duyanları adeta şoke ediyor. İşte, Kibariye'nin yıllardır sakladığı o gerçek ismi...

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 21:56 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 22:43
Kibariye’yi yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! İşte Kibariye’nin gerçek adı... 1

10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Kibariye kariyerine 1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söyleyerek başladı.

Kibariye’yi yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! İşte Kibariye’nin gerçek adı... 2

Şimdilerde yoğun konser maratonuyla koşturan ve milyonlar tarafından sevilerek dinlenen Kibariye; Lafı Mı Olur, Hap Koydum, Koparılan Çiçekler, Buz, Gülümse Kaderine gibi şarkılarla büyük çıkış yakaladı.

İşte Kibariye'nin gerçek adı...

Kibariye’yi yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! İşte Kibariye’nin gerçek adı... 3

Özel hayatıyla da bir dönem çok konuşulan Kibariye hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

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