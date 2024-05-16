Kibariye'yi yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek ismini duyanlar şoke oldu! İşte Kibariye'nin gerçek adı...

1974 yılından itibaren İzmir'de pavyonlarda şarkı söylemeye başlayan Kibariye, şimdilerde güçlü sesiyle sahneden sahneye koşuyor. Lafı Mı Olur, Gülü Soldurmam, Sil Baştan şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Kibariye hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Sahne adıyla bir efsane haline gelen Kibariye'nin gerçek adı, duyanları adeta şoke ediyor. İşte, Kibariye'nin yıllardır sakladığı o gerçek ismi...