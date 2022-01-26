Kibariye'nin torunu ise aynı dedesi Ali Küçükbalçık! Kibariye'nin kızı Birgül estetikle yüzünü gözünü değiştirdi bambaşka biri oldu!
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını sürüyor. Bir zamanlar aldatılma iddialarıyla gündeme gelen fakat eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden ardından kızıyla sorunlar yaşam sürdüren şarkıcı amacıyla şu sıralar yaşam gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça ufak Ali Küçükbalçık ile 1999 senesinde nikah masasına oturdu ve bir sene sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri durumuna dönüşen Birgül'ün oğlu Aras'ı görenler dedesine benzetiyor.
Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Gazino günleri devam ederken Kibariye her gün evine gazino durağından bindiği taksiyle gidiyor; ailesine para göndermekten henüz birikim yapmamış, kendine hususi araba almamış. İşte o taksi durağındaki şoför olan Tünay Ürek ile o günlerde tanışıyor. Zar zor evlenen çitin 1996 yılında o masal gibi aşkı, bir boşanma haberiyle birdenbire bitiveriyor.