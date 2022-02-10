Kibariye'nin kızı estetikle kendini baştan aşağı değiştirdi eski halinden eser kalmadı! Birgül'ün oğlu da aynı dedesi Ali Küçükbalçık!
Kibariye'nin kızı estetikle kendini baştan aşağı değiştirdi eski halinden eser kalmadı! Birgül'ün oğlu da aynı dedesi Ali Küçükbalçık! Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını sürüyor. Bir zamanlar aldatılma iddialarıyla gündeme gelen fakat eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden Kibariye, Instagram'dan torunu Aras'ın fotoğrrafını paylaştı. Aras'ı görenler annesi Birgül'ü araştırmaya başladı, görenler şaşkına döndü. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça ufak Ali Küçükbalçık ile 1999 senesinde nikah masasına oturdu ve bir sene sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Birgül'ün son hali gündeme bomba gibi düştü.
BİRGÜL DEĞİŞTİ OĞLU ARAS İSE AYNI DEDE ALİ KÜÇÜKBALÇIK!
Kibariye'nin kızı estetikle kendini baştan aşağı değiştirdi eski halinden eser kalmadı! Birgül'ün oğlu da aynı dedesi Ali Küçükbalçık!
Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor.
Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün oğlu sosyal medya gündeminde... Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrendi.
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.