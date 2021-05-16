Kibariye'nin başı dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye borçları yüzünden Bodrum'daki villasından oldu

Kibariye'nin başı dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye borçları yüzünden Bodrum'daki villasından oldu. Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye, 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' demişti...

16.05.2021 11:09 - Son Güncelleme: 16.05.2021 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





