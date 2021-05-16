Kibariye'nin başı dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye borçları yüzünden Bodrum'daki villasından oldu
Kibariye'nin başı dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye borçları yüzünden Bodrum'daki villasından oldu. Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye, 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.' demişti...
16.05.2021 11:09
- Son Güncelleme: 16.05.2021 11:24
BORÇLARI KİBARİYE'NİN BAŞINA DERT AÇTI!
Kibariye'nin başı dertte! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye borçları yüzünden Bodrum'daki villasından oldu. Şarkıcı Kibariye Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı.
3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.
Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye bir dönem eşinin borçları yüzünden, "Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'demişti.
İşte Kibariye'nin Bodrum'daki villası ve sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...