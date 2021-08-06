Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün oğluna bakın! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye 40 yaşında anne olmuştu
Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık'ın oğluna bakın 'aynı dedesi' dedirtiyor! Yaşadığı gecekonduda elektrik olmayan Kibariye 40 yaşında evladı Birgül'ü kucağına almıştı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri haline dönüşen Birgül'ün oğlu Aras'ı görenler dedesine benzeriyor. İşte elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat süren ve o günleri geride bırakan Kibariye'nin hayat hikayesi ve şimdilerde büyük aşkı olan torunu Aras...
Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün oğlu sosyal medya gündeminde... Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrenecekti.
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.