Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: "Adamın koyduğuna bak" İşte Kibariye'nin son sağlık durumu

"BİLİNCİ YERİNDE"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" dedi.