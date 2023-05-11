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Haberler Magazin Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: "Adamın koyduğuna bak" İşte Kibariye'nin son sağlık durumu

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: "Adamın koyduğuna bak" İşte Kibariye'nin son sağlık durumu

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada "Adamın koyduğuna bak" yorumları yağdı. Mersin'de sahne alan Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü şarkıcı, hastanede tedavi altına alındı. Kibariye'nin son sağlık durumu merak edilirken eşi Ali Küçükbalçık'ın Instagram profiline bakan hayranları şaşkına döndü.

11.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:23
Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: Adamın koyduğuna bak İşte Kibariye’nin son sağlık durumu

"ADAMIN KOYDUĞUNA BAK"

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık'tan olay paylaşım! Sosyal medyada Kibariye'nin eşine tepki yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: Adamın koyduğuna bak İşte Kibariye’nin son sağlık durumu

Bir çocuk ve bir torun annesi Kibariye sahneden düştü. Yürekleri ağza getiren olan Mersin konserinde yaşandı.

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: Adamın koyduğuna bak İşte Kibariye’nin son sağlık durumu

Sahneye atlayan kişiyi Kibariye'den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye'ye çarptı.

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: Adamın koyduğuna bak İşte Kibariye’nin son sağlık durumu

Çarpmanın etkisiyle sahneden yere düşen Kibariye'nin ilk tedavisi özel bir hastanede yapıldı. Kibariye daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kibariye yere çakıldı eşi Ali Küçükbalçık’tan olay paylaşım! Sosyal medyada tepki yağdı: Adamın koyduğuna bak İşte Kibariye’nin son sağlık durumu

"BİLİNCİ YERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" dedi.

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