Kibariye paylaştı ortalık yıkıldı! Yaşadığı gecekonduda elektrik bile yoktu o hali yorum yağmuruna tutuldu: "62 yaşında ama hala eski Kiboş"
Kibariye paylaştı sosyal medya yıkıldı! Nazardan korkan Kibariye'nin son halini görenler yorum yağmuruna tuttu. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye'nin hayatı ilk olarak Akhisar'daki bir gazinoda sahne almasıyla değişmeye başladı.1974'te İzmir'de bir pavyonda sahne alan şarkıcı, henüz çocuk yaşlarında sahne tozunu yuttu. 1960 doğumlu Kibariye'nin bir dönem yaşadığı evde elektrik bile yoktu. Şimdilerde bir çocuk ve bir torun sahibi olan Kibariye Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Kibariye'nin son halini görenler, "62 yaşında ama hala eski Kiboş" yorumları yaptı.
03.05.2023 14:51 - Son Güncelleme: 03.05.2023 15:03
"62 YAŞINDA AMA HALA ESKİ KİBOŞ"
Kibariye paylaştı ortalık yıkıldı! Yaşadığı gecekonduda elektrik bile yoktu o hali yorum yağmuruna tutuldu.
Ali Küçükbalçık ile evli olan ve bir evlat bir de erkek torun sahibi Kibariye Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.