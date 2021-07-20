Kibariye bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü şarkıcı meğer...
Kibariye bakın kaç yaşındaymış! Ünlü şarkıcı Kibariye, Şarkılar Bizi Söyler adlı programının Bayram Özel bölümünde yer almasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Kibariye'nin özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Arama motorları üzerinden sıkça aratılan 'Kibariye kaç yaşında?' sorusunun cevabı ise görenleri şaşkına çevirdi. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye için 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumları yapıldı. Bakın Kibariye kaç yaşındaymış...
20.07.2021 22:13
- Son Güncelleme: 20.07.2021 22:13
Ünlü şarkıcı Kibariye, Şarkılar Bizi Söyler adlı programının Bayram Özel bölümünde yer almasının ardından gündeme geldi. Güçlü sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Kibariye'nin özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye'nin özellikle yaşı merak edildi. Ünlü şarkıcının yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.