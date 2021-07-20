Kibariye bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü şarkıcı meğer...

Ünlü şarkıcı Kibariye, Şarkılar Bizi Söyler adlı programının Bayram Özel bölümünde yer almasının ardından gündeme geldi. Güçlü sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Kibariye'nin özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.