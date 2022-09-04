Kibariye annesi Makbuke Tokmak'ı bir hafta önce kaybetmişti... Konserinde af diledi dinleyicilerinden isteği yürekleri paramparça etti
Kibariye annesi Makbuke Tokmak'ı bir hafta önce kaybetmişti... Konserinde af diledi, dinleyicilerinden isteği yürek sızlattı. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın 'şofer şofer' haykırışları ile tanınmıştı. Acı haber bir hafta önce geldi; Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle paramparça olan ünlü şarkıcı Kibariye, acısını bir kenara koydu ve önceki akşam sahne aldı. Tıklım tıklım dolu olan konser alanında duygusal anlar yaşandı.
Kibariye annesi Makbuke Tokmak'ı bir hafta önce kaybetmişti... Konserinde af diledi dinleyicilerinden isteği yürekleri paramparça etti.
Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.
Acısını bir kenara koyan Kibariye, Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne aldı.
Tıklım tıklım dolu alan konser alanında duygusal anlar yaşandı.
"ACI ÇEKMEDEN GİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"
Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, "Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın bütün ölmüşlerimiz. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.
'ANNEM' ŞARKISINI OKUYAMADI
Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu 'Annem' adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.