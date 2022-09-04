Kibariye annesi Makbuke Tokmak'ı bir hafta önce kaybetmişti... Konserinde af diledi dinleyicilerinden isteği yürekleri paramparça etti.

"ACI ÇEKMEDEN GİTTİ, HAYAT DEVAM EDİYOR"

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, "Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın bütün ölmüşlerimiz. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.