Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’la el ele göz göze! Yaşadığı gecekonduda elektriği olmayan Kibariye’den ‘mutluyuz’ mesajı...

Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.