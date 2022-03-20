Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’la el ele göz göze! Yaşadığı gecekonduda elektriği olmayan Kibariye’den ‘mutluyuz’ mesajı...
Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'la el ele göz göze! Asıl adı Bahriye Tokmak olan ve fakir bir ailede dünyaya gelen Kibariye, henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. Eşi ve yakın arkadaşının ihanetine uğrayan Kibariye, 1996'da zar zor evlendiği Tunay Ürek ile ilişkisini sonlandırdı. Bankasındaki bütün birikimini kendi üzerine geçiren Tunay Ürek ile boşanmasının ardından parasından da olan Kibariye, 1999 yılında kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Birgül Küçükbalçık adında bir kızı olan Kibariye, ihanet haberleriyle gündeme gelmeye devam etti. Haberleri her fırsatta yalanlayan ünlü şarkıcı, son yaptığı paylaşımla bir kez daha 'mutluyuz' mesajı verdi. İşte elektriği olmayan bir gecekonduda yoksul bir hayat süren ve çalışarak o günleri geride bırakan Kibariye'nin 'mutluyuz' paylaşımı...
Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrendi.
Meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başlayan Kibariye, henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Gazino günleri devam ederken Kibariye, her gün evine duraktan bindiği taksiyle gitti. Ailesine para gönderdiğinden dolayı henüz bir birikimi olmayan şarkıcı, hususi araç yerine taksi kullandığı günlerde şoför Tünay Ürek ile tanıştı. Zar Zor evlenen çiftin evliliği Tünay Ürek'in Kibariye'yi arkadaşıyla aldatması sonucu bitti.
Bankasındaki bütün birikimini kendi üzerine geçiren Tunay Ürek ile boşanmasının ardından parasından da olan Kibariye, 1999 yılında kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile dünyaevine girdi.