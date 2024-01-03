Kibariye 13 yaşındayken uğradığı cinsel istismarı ilk kez anlattı! İtirafı kan dondurdu! “Gömleğimin düğmelerimi koparıp...”

Yıllar önce çıkardığı Lafı mı Olur, Sen Oyna, Gidemem ve yeni şarkısı Manyak ile adından söz ettiren Kibariye, konuk olduğu bir programda anlattıklarıyla kan dondurdu. Henüz 13 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığını dile getiren Kibariye, "Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum" dedi. İşte Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı olan Kibariye'nin yıllar sonra ilk kez yaptığı o itiraf...