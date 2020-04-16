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Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti! Seneler sonra ortaya çıktı! Efsane film Kibar Feyzo...

Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı. Çekildiği 70-80'li yıllara rağmen günümüzde hala ilk günki gibi izlenmeye devam eden Kemal Sunal filmleri oyunucunun vefatının üzerinden on yıllar geçmesine rağmen yeni nesiller tarafından da hatırlanmasına neden oluyor. Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır.

16.04.2020 11:57 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:57
Seneler sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi yıldız isimlerin oynadığı Kibar Feyzo filminin şekildiği köyün son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır. Kemal Sunal'ın kadın oyuncu partneri olan Gülo karakterini ise canlandıran Müjde Ar olmuştur.

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Seneler sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti!

Filmler çekilirken Adile Naşit, Türkan Şoray, Tarık Akan, Fatma Girik, Kadir İnanır, Necla Nazır, Şener Şen, Kemal Sunal, Müjde Ar, İlyas Salman ile Asi dizisinin birçok oyuncusunu ağırlayan köyün son aylardaki misafirleri ise Suriyelilerden oluşuyor.

Seneler sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti!

Kibar Feyzo filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile "onlar sendikalı" denmesi, Kibar Feyzo'nun da "Ben de Harranlıyam" diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor.

Seneler sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti!

Filmde, Harran diye adlandırılan yer ise Kavalcık köyünün eski adı olarak biliniyor.

Seneler sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filmi Kibar Feyzo şaşırttı! Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti!

Yeşilçam'ın ve yeni dönem Türk dizilerinin vazgeçilmez platolarından birini oluşturan köyde, Kibar Feyzo filmindeki Maho Ağa'ya (Şener Şen) ait konak da bulunuyor.

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