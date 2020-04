Haberler Galeri Magazin Kibar Feyzo'nun çekildiği köyün son hali şoke etti! Seneler sonra ortaya çıktı! Efsane film Kibar Feyzo...

Yıllardır adeta film platosu olarak kullanılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyü, Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yaptı. Çekildiği 70-80'li yıllara rağmen günümüzde hala ilk günki gibi izlenmeye devam eden Kemal Sunal filmleri oyunucunun vefatının üzerinden on yıllar geçmesine rağmen yeni nesiller tarafından da hatırlanmasına neden oluyor. Feyzo askerden döndükten sonra Gülo'ya talip olur. Köyde Gülo'ya başka talipler olduğu için babası başlık parasını artırmaya koyar. Ve on bin peşin, on bin senet karşılığı Gülo, Feyzo'nun üstünde kalır.

