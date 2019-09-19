Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler artarak devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Kerimcan Durmaz, oturduğu siteden kovuldu. Site sakinlerinin Kerimcan Durmaz'ı istememesi üzerine apar topar taşınan sözde fenomen, "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.
Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Skandal görüntünün ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz önceki gün New York'a yerleştiğini açıkladı. Ancak sözde fenomenin New York'a yerleşmesinin nedeni oturduğu siteden kovulmasıydı.