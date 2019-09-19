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Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler artarak devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Kerimcan Durmaz, oturduğu siteden kovuldu. Site sakinlerinin Kerimcan Durmaz'ı istememesi üzerine apar topar taşınan sözde fenomen, "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.

19.09.2019 10:59 - Son Güncelleme: 19.09.2019 11:17
Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Skandal görüntünün ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz önceki gün New York'a yerleştiğini açıkladı. Ancak sözde fenomenin New York'a yerleşmesinin nedeni oturduğu siteden kovulmasıydı.

Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

Aylık kazancı 500 bin TL'ye yükselen Durmaz, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi.

Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

'KİMSE ONU BURADA İSTEMİYOR'

Posta'nın haberine göre; skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan Durmaz'a şöyle bir mesaj iletti: Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor.

Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

SİTEDEN KOVDU!

Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre; Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu!

Kerimcan Durmaz uçak rezaletinin ardından oturduğu siteden kovuldu: Kimse onu burada istemiyor!

APAR TOPAR TAŞINDI

Bir zamanların ünlü fenomeni de, eşyalarını apar topar diğer evine yerleştirdi. "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.

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