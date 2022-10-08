Kerimcan Durmaz Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’i açıkladı ’doğum günümdü öpüşme...’ İfşa olan o görüntü sonrası...

"DEĞİŞİK FANTEZİLERİ VARMIŞ"

Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" demişti. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" demişti.