Kerimcan Durmaz Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'i açıkladı 'doğum günümdü öpüşme...' İfşa olan o görüntü sonrası...
30 Nisan'da evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşandı. Evlilik haberiyle Dinçerler'i sosyal medyadan takip etmeyi bırakan Kerimcan Durmaz'dan gelen hamle gündeme bomba gibi düştü. Hadise ile boşanma sürecindeyken Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la görüntüleri ifşa olmuş, ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirmişti. Günler sonra Kerimcan Durmaz, o görüntüler hakkında açıklamada bulundu. İşte Kerimcan Durmaz'ın o açıklamaları.
Erol Köse, Seren Serengil ve Arto'dan peş peşe gelen iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Erol Köse, Mehmet Dinçerler hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken Seren Serengil ve Arto da benzer iddialarla gündemde yer aldı.
"DEĞİŞİK FANTEZİLERİ VARMIŞ"
Serengil açıklamasında "Çok çirkin şeyler geliyor. Bunun nasıl söylerim size bilmiyorum o kadar acayip bir şeyler geliyor ki bunu televizyonda söyleyebilmem mümkün değil, Mehmet ile ilgili. Mehmet'in farklı farklı şeyler eee..." derken Arto devreye girerek "Değişik fantezileri mi var diyorlar?" demişti. Serengil ise "Öyle söylüyorlar evet, bu bir iddia tabi" demişti.
Seren Serengil konuşmasında "Mehmet'in değişik değişik fantezileri varmış cinsel olarak. Bunlar iddia tabii ki" dedi. Erol Köse, Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler arkadaşlığını sosyal medyadan paylaşarak herkesi şaşkına çevirmişti.