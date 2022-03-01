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Haberler Magazin Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti... 90'lı yılların popüler isimlerinden Tayfun Duygulu konuk olduğu programda 24 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in unutulmaz şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini anlattı, itirafının ardından ortaya çıkan şok gerçek gündeme bomba gibi düştü.

01.03.2022 14:47 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:03
Kerim Tekin’in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer’in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı 24 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerim Tekin’in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer’in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin, genç yaşta büyük başarılara imza atmış 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştı.

Kerim Tekin’in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer’in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

Vefatının üstünden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Kerim Tekin hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Kerim Tekin’in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer’in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

O GERÇEĞİ AÇIKLADI

2.Sayfa'ya katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı.

Kerim Tekin’in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer’in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...

Tayfun Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.

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