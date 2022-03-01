Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti...
Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı trafik kazasında hayatını kaybetmişti... 90'lı yılların popüler isimlerinden Tayfun Duygulu konuk olduğu programda 24 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in unutulmaz şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini anlattı, itirafının ardından ortaya çıkan şok gerçek gündeme bomba gibi düştü.
01.03.2022 14:47 - Son Güncelleme: 01.03.2022 15:03
Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili o gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Zerrin Özer'in büyük aşkı 24 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti...
27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin, genç yaşta büyük başarılara imza atmış 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştı.
O GERÇEĞİ AÇIKLADI
2.Sayfa'ya katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı.