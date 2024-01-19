Kerem'e 1.yaş günü partisi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez paylaşmıştı! Karan ve Kerem kardeşler ilk kez yan yana

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak ünlü çift Kerem'in 1.yaş günü partisinde kural bozarak ilk kez oğullarının yüzünü paylaştı. Ardından Kerem'in 1.yaş günü partisinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen çifte binlerce beğeni ve yorum yağdı.