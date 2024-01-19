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Kerem'e 1.yaş günü partisi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez paylaşmıştı! Karan ve Kerem kardeşler ilk kez yan yana

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak ünlü çift Kerem'in 1.yaş günü partisinde kural bozarak ilk kez oğullarının yüzünü paylaştı. Ardından Kerem'in 1.yaş günü partisinden paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen çifte binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 13:50 Güncelleme 19 Ocak 2024, 13:50
Kerem’e 1.yaş günü partisi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez paylaşmıştı! Karan ve Kerem kardeşler ilk kez yan yana 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kerem’e 1.yaş günü partisi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez paylaşmıştı! Karan ve Kerem kardeşler ilk kez yan yana 2

Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettirdi.

Kerem’e 1.yaş günü partisi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez paylaşmıştı! Karan ve Kerem kardeşler ilk kez yan yana 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem de kural bozarak.

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