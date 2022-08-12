Keremcem içinde tuttu tuttu yıllar sonra ifşaladı! Hem Seda Güven hem de Yasemin Allen itirafı şaşkına çevirdi! Meğer eski eşi...
Keremcem içinde tuttu tuttu yıllar sonra ifşaladı! Gül Masalı dizisine Fuat karakteriyle dahil olan Keremcem, verdiği bir röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşi Seda Güven ve 'Elif' dizisindeki rol arkadaşı Yasemin Allen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, itiraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. İşte "Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" şarkılarıyla hafızalara kazınan Keremcem'in magazin gündemini ve sosyal medyayı sallayan o açıklamaları...
Asıl Adı Kerem Cem Dürük olan Keremcem, gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve albümünde de yer alan "Elimde Değil" şarkısını 1996'da tamamladı.
Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak'la beste çalışmalarına devam eden Keremcem, 2001'de Yonca Evcimik'in teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yine onun vasıtasıyla 2004'te Aykut Gürel'le çalışmaya başladı. 2004'te ilk albümü Eylül'ü yayınladı.
"Nerelere Gideyim", "Pardesü", "Ağlayalım Beraber" ve "Aşk Oyunu" gibi sevilen şarkılarını içeren bu albüm ile adını geniş kitlelere duyuran Keremcem, aynı sene "Kerem ile Aslı" filminde rol aldı.
2005 senesinde onu daha büyük kitlelere tanıtan Aşk Oyunu dizisinde Sarp adlı karakteri canlandıran Keremcem, Yasemin Özilhan'la kamera karşısına geçti.
Son olarak Gül Masalı dizisine Fuat karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla adından sık sık söz ettirdi.