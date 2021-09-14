Kerem Tunçeri'nin eski sevgili listesi bir hayli kabarık bakın kimler kimler var! Mankeninden oyuncusuna spikerinden sosyetiğine...
Kerem Tunçeri'nin eski sevgili listesi bir hayli kabarık! Çapkınlıklarıyla ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin eski sevgilileri arasında bakın kimler kimler var! Mankeninden oyuncusuna spikerinden sosyetiğine aşk haberleri ile sık sık gündeme gelen ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin eski aşkları merak ediliyor. İşte şaşıracağınız isimler...
14.09.2021 11:13
- Son Güncelleme: 14.09.2021 11:22
MANKENİNDEN OYUNCUSUNA, SPİKERİNDEN SOSYETİĞİNE...
Kerem Tunçeri'nin eski sevgili listesi bir hayli kabarık bakın kimler kimler var!
İşte Kerem Tunçeri'nin eski sevgililri başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eski aşkları...
KEREM TUNÇERİ'NİN AŞKLARI GÜNDEM OLDU
Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol… Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.