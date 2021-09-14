Kerem Tunçeri’nin eski sevgili listesi bir hayli kabarık bakın kimler kimler var! Mankeninden oyuncusuna spikerinden sosyetiğine...

KEREM TUNÇERİ'NİN AŞKLARI GÜNDEM OLDU

Bir dönem adı Çağla Şıkel, Gamze Topuz ve Eda Taşpınar'la anılan eski basketbolcunun aşk yaşadığı isimler ise şunlar: Aslışah Alkoçlar, Tuvana Türkay, Bahar Kerimoğlu, spiker Sinem Ökten, Lara Surol… Kerem Tunçeri, evliyken Peray Özdil ile aşk yaşayıp baba oldu.