RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanınan Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmuyor! Wilma Elles bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Kerem Göğüş'ün kendilerine yardım etmediğini belirtmişti ve nafaka talebinde bulunmuştu. Şimdi ise Kerem Göğüş, Wilma Elles'in Milat ve Melodi adlı ikiz çocuklarını kendisiyle görüştürmemek için her yola başvurduğunu belirterek oyuncudan şikayetçi oldu. Göğüş, eski eşinin ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını iddia etti.

17.04.2021 14:06 - Son Güncelleme: 17.04.2021 14:06
Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

Günaydın'da yer alan haberine göre; Kerem Göğüş, ikiz çocukları Milat ve Melodi'yi görmek için daha önce de Elles'in ikamet ettiği Beşiktaş'taki evine gittiğini ancak bakıcının kapıyı açmadığını ifade etti.

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Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

Kerem Göğüş, bunun üzerine polisi arayarak çocuklarını görmek için yardım istediğini belirtti. Wilma Elles'in yılın yarısını yurt dışında geçirdiğini dile getiren Göğüş, ikizileri Milat ve Melodi'nin sesine bile hasret kaldığını söyledi.

Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

AÇIKLAMA YAPMADI
Kerem Göğüş'ün iddialarının ardından gözler ünlü oyuncu Wilma Elles'e çevrildi. Ne açıklama yapacağı merak konusu olan oyuncu, avukatıyla görüştükten sonra konuşacağını belirtti.

Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

Wilma Elles, olayın mahkemeye yansıması halinde açıklama yapacağının altını çizerek konuşmak istemediğini dile getirdi.

Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”

ALDATILMA İTİRAFI!
Wilma Elles, Alara Kuru'nun yeni şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte aldatan bir kadını canlandıran Eller, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.