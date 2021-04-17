Kerem Göğüş’ten Wilma Elles hakkında şok suçlama! “Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı”
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanınan Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmuyor! Wilma Elles bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Kerem Göğüş'ün kendilerine yardım etmediğini belirtmişti ve nafaka talebinde bulunmuştu. Şimdi ise Kerem Göğüş, Wilma Elles'in Milat ve Melodi adlı ikiz çocuklarını kendisiyle görüştürmemek için her yola başvurduğunu belirterek oyuncudan şikayetçi oldu. Göğüş, eski eşinin ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını iddia etti.
17.04.2021 14:06
- Son Güncelleme: 17.04.2021 14:06