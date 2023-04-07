Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya'yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka
Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edilmiş sonrasında Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gelin görün ki Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Kerem Bürsin gönlünü bu kez başka bir sosyal medya fenomenine kaptırdı. Bakın o isim kim.
07.04.2023 08:34 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:34