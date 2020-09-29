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Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı

Özellikle son günlerde Hande Erçel ile olan öpüşme videosuyla gündemden düşmeyen Kerem Bursin aynı zamanda son yılların en çok adından söz ettiren isimlerinden biri. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. En çok da özel hayatı tabi. Kerem Bürsin hakkında araştırma yapanlar eski halini ve çocukluk fotoğraflarını görünce şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin değişimleri.

29.09.2020 17:07 - Son Güncelleme: 29.09.2020 17:07
Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı

Kerem Bürsin değişimi sizi şoke edecek cinsten. İşte başta Kerem Bürsin olmak üzere ünlülerin gençlik ve çocukluk fotoğrafları...

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Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı

Oğulcan Engin

Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı
Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı
Kerem Bursin'in bu hallerini görenler şoke oluyor! Kerem Bürsin'in değişimi ağızları açık bıraktı

Serenay Sarıkaya

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