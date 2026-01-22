Kerem Bürsin ve sevgilisinden fanatik duruş! Aşk dolu kareler...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Bir süre önce Melisa Tapan ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı.
Gözlerden uzak başlayan ilişki, artık romantik paylaşımlarla gündeme geliyor.
İlişkilerini ilk etapta sessiz sedasız yaşayan çift, aşklarını ilk kez Instagram üzerinden ilan etmişti.
Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda sevgilisi Kerem Bürsin'i özlediğini dile getirerek dikkat çekmişti.
28 yaşındaki Yağcıoğlu, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşıyoruz."şeklinde ifade etti.
Mutlu birliktelikleri hız kesmeden devam eden çift, son olarak Galatasaray – Atletico Madrid maçını birlikte izledi
O anları ölümsüzleştiren Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile birlikte çekilen ancak yüzlerin net olarak görünmediği romantik bir kareyi Instagram hikayesinden paylaştı.
Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, çiftin uyumu ve enerjisi takipçilerinden tam not aldı.
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun aşkı magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.