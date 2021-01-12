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Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı... Geçtiğimiz günlerde aldığı reklam filmi teklifi ile 'Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor' dedirten Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ortaya çıkan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlendi. İşte önce değişimiyle ardından da oyunculuğu ve özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk iddialarını alevlendiren fotoğraf...

12.01.2021 10:58 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





