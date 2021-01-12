Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı... Geçtiğimiz günlerde aldığı reklam filmi teklifi ile 'Hem aşkta hem de işte aldı başını gidiyor' dedirten Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile ortaya çıkan fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Hande Erçel'in ortaya çıkan fotoğrafının ardından ikilinin aşk yaşadığı iddiaları güçlendi. İşte önce değişimiyle ardından da oyunculuğu ve özel hayatıyla son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk iddialarını alevlendiren fotoğraf...

12.01.2021 10:58 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:58
Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıkan pozda ikilinin yakınlığı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Oyuncu Hande Erçel, uzun bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaklaşık altı ay önce yollarını ayırmıştı.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

POZLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti. Oyuncuların bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'den aşk kazanını alevlendiren fotoğraf! Arkadaşlarının paylaşımında ortaya çıktı...

Kerem Bürsin, daha önce rol arkadaşı Hande Erçel için "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

DİĞER GALERİLER