RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında iş insanı Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilişkisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve ayrıldıktan sonra aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Eski aşkı Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile evlilik yolunda ilerlerken yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in adı son olarak oyuncu Demet Özdemir ile aşk dedikodusuna karıştı. Sessizliğini bozan Kerem Bürsin bakın Demet Özdemir ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara ne yanıt verdi...

06.05.2020 14:25 - Son Güncelleme: 06.05.2020 14:47
Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

Demet Özdemir ve Kerem Bursin hakkında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin, Demet Özdemir sessizliğini bozdu.

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Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

Instagram hesabından bir canlı yayına katılan Bursin'in elindeki "D" harfli bardak aşk iddialarını güçlendirmişti. İşte Kerem Bürsin'in Demet Özdemir ile ilgili aşk söylentilerine verdiği espirili yanıt...

Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

Sosyal medyadan yeni bir canlı yayına katılan Kerem Bursin, bu kez boş bardağı göstererek Demet Özdemir ile çıkan aşk dedikodularını ti'ye aldı.

Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

'Ç'DEN BAŞLAYIP Z'YE KADAR GİDECEĞİM'
Bürsin, "Bu sefer bembeyaz bir bardağa kalemim ile rastgele bir harf yapacağım. Ç'den başlayıp Z'ye kadar gideceğim" diyerek şakalaştı.

Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

AŞK SORUSU PANİKLETTİ

Demet Özdemir ve Kerem Bursin'in aşkı Kerem Bursin'in eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'ya da soruldu.

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