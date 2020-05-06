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Kerem Bürsin Demet Özdemir sessizliğini bozdu! İşte aşk iddialarına şok yanıt

Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında iş insanı Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilişkisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve ayrıldıktan sonra aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Eski aşkı Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile evlilik yolunda ilerlerken yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in adı son olarak oyuncu Demet Özdemir ile aşk dedikodusuna karıştı. Sessizliğini bozan Kerem Bürsin bakın Demet Özdemir ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara ne yanıt verdi...

06.05.2020 14:25 - Son Güncelleme: 06.05.2020 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





