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Haberler Magazin Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edilmiş sonrasında Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gelin görün ki Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Bürsin gönlünü bu kez sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Aşıklar şimdilerde Kerem Bürsin'in yeni eviyle meşgul.

14.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 14.04.2023 08:39
Kerem Bürsin 50 milyon TL’lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Kerem Bürsin'in adı bir süre önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le anılmıştı.

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Kerem Bürsin 50 milyon TL’lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Bilic, Kerem Bürsin ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirmişti.

Kerem Bürsin 50 milyon TL’lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

"DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI OLABİLİR"

Aracına binerken ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha atmıştı.

Kerem Bürsin 50 milyon TL’lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Ardından Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ile barıştığı söyleniyordu ama ünü oyuncu sağ gösterip sol vurmuştu.

Kerem Bürsin 50 milyon TL’lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar

Yakışıklı oyuncu şu sıralar sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile birlikte.

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