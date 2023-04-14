Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar
Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edilmiş sonrasında Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gelin görün ki Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Bürsin gönlünü bu kez sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'e kaptırdı. Aşıklar şimdilerde Kerem Bürsin'in yeni eviyle meşgul.
14.04.2023 08:38 - Son Güncelleme: 14.04.2023 08:39