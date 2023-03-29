RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine "Fukara sümüğü" demişti! Kısmetse Olur'un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine "Fukara sümüğü" demişti! Kısmetse Olur'un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

Kısmetse Olur adlı sözde evlilik programının ilk sezon yarışmacılardından biri olan Melis Buse Betkayan bir süredir canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu. Evli sevgilisinden TikTok canlı yayınında darp gören Melis Buse Betkayan hemen mahkemenin kapısını çalmış, evli sevgilisi Reşit Bozdağ'a sosyal medyadan veriştirmişti. Ancak sonrasın yaptığı açıklamayla sevgilisiyle barıştığını duyurmuştu. Ardından sevgilisinin eşine demediğini bırakmaya Melis yine ayrıldı, yine isyan etti.

29.03.2023 11:31 - Son Güncelleme: 29.03.2023 11:31
Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine Fukara sümüğü demişti! Kısmetse Olur’un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

Yıllar önce katıldığı Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı yayında gördüğü şiddetle gündeme geliyordu.

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Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine Fukara sümüğü demişti! Kısmetse Olur’un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

TikTok'ta canlı yayında olan Melis'in yanında Reşit Bozdağ yer alıyordu. Öncesinde ne konuşulduğu bilinmeyen videoda karşı taraf "Emin ol senin için iyi olsaydı üzülen taraf sen olmazdın" dediği duyuldu.

Tam o esnada Reşit Bozdağ, Melis'in üstüne yürüyor ve ortalık karışıyor. Küfürler eden Reşit Bozdağ'ın, Melis'in kollarından tuttuğu görülüyordu.

Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine Fukara sümüğü demişti! Kısmetse Olur’un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

MELİS'TEN AÇIKLAMA

Melis Buse Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda sevgilisi tarafından evininin basılıp darp edildiğini söyledi. Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Betkayan'ın Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması ise şu şekilde;

Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine Fukara sümüğü demişti! Kısmetse Olur’un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

'POLİS YARDIMIYLA...'

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darp etti. Telefonumu alıp gitti polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem ınstagramda hemde tiktok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey vara ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'

Kendisini canlı yayında döven evli sevgilisiyle barışmış eşine Fukara sümüğü demişti! Kısmetse Olur’un yıldızı yine ayrıldı yine isyan etti

Darp raporuyla birlikte savcılığa verdiği şikayeti geri çeken ve tekrar Bozdağ ile barışıp gövde gösterisi yapan Melis, 2. Sayfa programına katılan sevgilisinin eşi Hanife Hanım'ı da yerden yere vurarak tepki çekmişti.

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