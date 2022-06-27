Kendall Jenner çırılçıplak güneşlendi sansürlemeden paylaştı ortalık yıkıldı! Olay kareye yorum yağdı: "Ayrılık yaramadı"
Kendall Jenner çırılçıplak güneşlendi sansürlemeden paylaştı ortalık yıkıldı! Olay kareye sosyal medyada, "Ayrılık yaramadı" yorumları yağdı. Basketbolcu Devin Booker ile ilişkisini noktalayan model Kendall Jenner soyunup yüzü koyun yattığı şezlongta çırılçıplak poz verince olanlar oldu. İşte Jenner'ın olay pozu!
27.06.2022 12:39 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:45
"AYRILIK YARAMADI"
Kendall Jenner çırılçıplak güneşlendi sansürlemeden paylaştı ortalık yıkıldı! Olay kareye, "Ayrılık yaramadı" yorumları yağdı.
Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi Kendall Jenner Instagram pozlarında konusunda ablalarıyla yarışır duruma geldi. Geçtiğimiz hafta 2 yıllık ilişkisini noktalayan Kendall Jenner Devin Booker ile ayrılığının ardından Tinder'a girmesiyle de gündem oldu.