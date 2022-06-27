Kendall Jenner çırılçıplak güneşlendi sansürlemeden paylaştı ortalık yıkıldı! Olay kareye yorum yağdı: "Ayrılık yaramadı"

Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi Kendall Jenner Instagram pozlarında konusunda ablalarıyla yarışır duruma geldi. Geçtiğimiz hafta 2 yıllık ilişkisini noktalayan Kendall Jenner Devin Booker ile ayrılığının ardından Tinder'a girmesiyle de gündem oldu.