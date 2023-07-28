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Kenan Işık'ın yıllardır gezdiğini ve karşılaştığını iddia etmişti! Yusuf Güney "Türkiye buna hazır değil 2023'te neler olduğunu gördünüz bunlar başlangıç"

Son dönemde astral seyahate merak saran ve geçtiğimiz günlerde Kenan Işık hakkında yaptığı açıklamayla magazin gündeminin ilk sıralarına oturan Yusuf Güney'den çok konuşulacak sözler. Türkiye'nin astral seyahate hazır olmadığını söyleyen Yusuf Güney, popüler müziği bırakacağını duyurdu. Gelecek hakkında da konuşan Güney bakın neler anlattı neler.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 11:12 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 11:12
Kenan Işık’ın yıllardır gezdiğini ve karşılaştığını iddia etmişti! Yusuf Güney Türkiye buna hazır değil 2023’te neler olduğunu gördünüz bunlar başlangıç 1

Yusuf Güney'in astral seyahat hakkında yaptığı açıklama çok konuşuldu geçtiğimiz günlerde.

Kenan Işık’ın yıllardır gezdiğini ve karşılaştığını iddia etmişti! Yusuf Güney Türkiye buna hazır değil 2023’te neler olduğunu gördünüz bunlar başlangıç 2

Daha önce 6 Şubat depremleriyle ilgili "Depremi gördüm. Depremin yaşanacağını söylemiştim arkadaşlarıma, benim gitmem lazım demiştim. Her şeyiyle birebir rüyalarımda ve astral seyahatlerimde gördüm. O yüzden Survivor'dan erken ayrıldım" ifadelerini kullanan Güney'den bir Kenan Işık açıklaması gelmişti.

Kenan Işık’ın yıllardır gezdiğini ve karşılaştığını iddia etmişti! Yusuf Güney Türkiye buna hazır değil 2023’te neler olduğunu gördünüz bunlar başlangıç 3

"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Güney bir YouTube programına konuk olmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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